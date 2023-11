Tak się faktycznie stało i nie było to zwycięstwo, a wręcz nokaut. Świątek zabrała swojej rywalce, jakiekolwiek chęci do walki, całą energię i zwyczajnie zmiotła swoją rywalkę z kortu, praktycznie nie popełniając błędów. Dzięki temu w niecałą godzinę Polka zapewniła sobie swoje pierwsze nieoficjalne mistrzostwo świata i dołączyła do Agnieszki Radwańskiej , która to trofeum wygrała w 2015 roku. Pegula o tym meczu z pewnością będzie chciała zapomnieć, jak najszybciej.

Jessica Pegula doceniła Igę Świątek. Piękne słowa

Pegula nie zapomniała także o fanach oraz osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie turnieju, którzy zdecydowanie byli mocną stroną ostatnich dni tych turnieju. - To nie był dla żadnej z nas łatwy tydzień. Wspieraliście nas niesamowicie. Każdy nam pomagał, te wszystkie dziewczynki, które odpowiadały za podawanie piłek. Dziękuje tym, którzy dbali o to, żeby kort był suchy i bezpieczny. Bez was to by się nie odbyło. To było mnóstwo pracy. Bardzo to doceniam - zakończyła Pegula.