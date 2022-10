Iga Świątek zniknęła z rankingu WTA! A była tak wysoko…

Miano liderki światowego rankingu, tytuły wielkoszlemowe, wygrane z utytułowanymi zawodniczkami. Największą rozpoznawalność Idze Świątek przyniosły głównie jej osiągnięcia w singlu. Nie wszyscy kibice 21-latki wiedzą jednak, że Polka doskonale radziła sobie również w grze podwójnej.

Nieco ponad rok temu Świątek w duecie z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands tworzyły parę niemal idealną. W tym sezonie raszynianka postanowiła jednak skupić się tylko i wyłącznie na grze pojedynczej. Ostatni mecz w deblu rozegrała na początku października zeszłego roku podczas rywalizacji w Indian Wells. Rok przerwy poniósł za sobą poważne konsekwencje. W poniedziałek 17 października Polka zniknęła z deblowego rankingu WTA.

Świątek dotrzymała swej zapowiedzi. Takim filmikiem zachwyciła fanów

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.