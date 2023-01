Nieco ponad dwie godziny trwał mecz Igi Świątek z Jule Niemeier . Niemka sprawiła naszej reprezentantce sporo problemów. W pierwszym secie dała przełamać się tylko raz - w ostatnim, 10. gemie, a na początku drugiej partii to ona wygrała gema przy podaniu liderki rankingu WTA.

W pewnym momencie 23-latka prowadziła już 5:3 i mogło się wydawać, że Iga Świątek musi szykować się do rozegrania trzeciego seta. Wtedy jednak Polka weszła na najwyższe obroty i wygrała seta 7:5, zapewniając sobie awans do drugiej rundy Australian Open. Zmierzy się w niej z Camilą Osorio. Kolumbijka pokonała w swoim pierwszym meczu 6:4, 6:1 Węgierkę Pannę Udvardy . Co ciekawe, nasza tenisistka nigdy w swojej karierze nie mierzyła się jeszcze ze swoją rówieśniczką.