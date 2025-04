Iga Świątek zmierzyła się z Mirrą Andriejewą w Stuttgarcie. 60 minut i po wszystkim

Iga Świątek zameldowała się w Niemczech już w czwartek, w towarzystwie jej trenera od przygotowania fizycznego - Macieja Ryszczuka. Dotarła wcześniej, by móc jak najlepiej przygotować się do zmagań. Raszynianka ma już za sobą pierwsze treningi na obiekcie. Wczoraj ugadała się na sparing z czwartą rakietą świata - Coco Gauff. Obie tenisistki miały zarezerwowany kort centralny na dwie godziny - od 12:00 do 14:00. Zawodniczki solidnie testowały swoją dyspozycję na nietypowym korcie ziemnym, jaki został wyłożony w hali. W sobotę był już także obecny szkoleniowiec Polki - Wim Fissette.

Reklama