Iga Świątek zmieniła zdanie. Uwierzyła, że to koniec. Teraz ogłasza oficjalnie

- Od dziecka marzyłam, żeby wygrać wszystkie cztery wielkie szlemy. Przestałam o tym mówić, bo wydawało mi się, że Wimbledon jest dla mnie nieosiągalny . Teraz jednak myślę, że jest to w moim zasięgu. Będę pracowała ciężko, żeby to osiągnąć - zapowiada Iga.

Do tej pory brała udział w sześciu wielkoszlemowych finałach. Każdy z nich rozstrzygała na swoją korzyść . Czterokrotnie wygrała Roland Garros (2020, 2022-24), po razie US Open (2022) i Wimbledon (2025).

Do karety brakuje jej tylko triumfu w Australian Open. Na kortach w Melbourne dwukrotnie docierała do półfinału. Najpierw w sezonie 2022, potem w styczniu tego roku. Czy teraz podbicie antypodów rośnie do rangi zadania strategicznego? Nie do końca.