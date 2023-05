Iga Świątek zmiażdżyła konkurencję. Williams, Azarenka i Rybakina bez szans

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek lepsza od Sereny Williams i innych gwiazd tenisa. Opta wszystko wyliczyła

Między naszą rodaczką a jej konkurentkami jest prawdziwa przepaść. To jedna ze statystyk najdobitniej ukazujących jej dominację w ostatnich miesiącach. Choć Aryna Sabalenka rośnie w siłę, to odpadła już na początku rywalizacji na Foro Italico, a 21-latka robi swoje i może triumfować na Foro Italico po raz trzeci z rzędu.

- Sezon jest długi, więc nie oczekuję, że zawsze będę na tej właściwej ścieżce. Jestem świadoma, że żyjemy w stresie i będą się zdarzały problemy w grze. Na początku roku było trochę trudniej niż zwykle. Udało mi się nad tym popracować i przez to przejść. Kiedy przyjechałam na Bliski Wschód do Dubaju, znalazłam trochę swojego rytmu, udało mi się go utrzymać. Mam nadzieję, że będzie to trwało wystarczająco długo. Staram się to podtrzymywać krok po kroku - mówiła w ostatnim wywiadzie z Alize Lim dla angielskiego oddziału Eurosportu.