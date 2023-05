Od tamtej pory nie wrócił do gry, choć od marca już trenuje w swoim ośrodku. Z Twittera korzysta głównie wtedy, kiedy musi zapowiedzieć opuszczenie kolejnego prestiżowego turnieju. W ten sposób ogłaszał nieobecność w Indian Wells i Miami, Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie i Rzymie. 28 maja rozpocznie się Roland Garros, na którego kortach triumfował już 14-krotnie. Nie powinno go zabraknąć w Paryżu i tym razem, o czym przekonywał jego wujek, choć są wątpliwości, czy będzie w stanie dać z siebie sto procent pod względem fizycznym.

Iga Świątek o Rafaelu Nadalu: "Jestem jego fanką. Szanuję to, jakim jest wojownikiem"

- Nie wiem, z jakim bólem żyje. Nie chcę widzieć go bardzo cierpiącego. Jestem nieobiektywna, bo chciałabym zobaczyć jak gra, ale z drugiej strony wiem, że jeśli będzie naprawdę cierpiał, to nie będzie już tak fajnie go oglądać w takim stanie - przyznała. Przypomnijmy, że oboje będą bronić tytułu: Polka triumfowała we French Open w 2020 i 2022 roku. Coco Gauff stwierdziła, że "Rafa" nawet bez rytmu meczowego będzie jej głównym faworytem tegorocznego turnieju. Eksperci uważają, że większe szanse na końcowy triumf mają Carlos Alcaraz czy Novak Djoković.