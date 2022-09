Iga Świątek złamała magiczną granicę! "Bonus" tuż po finale US Open

21-letnia Polka dominuje na światowych kortach, a w rankingu WTA prowadzi z przewagą ponad 5000 punktów nad kolejną zawodniczką (Ons Jabeur, którą pokonała w finale US Open). Przekłada się to na jej rozpoznawalność i popularność w sieciach społecznościowych. Dowody tego mieliśmy w ostatnim czasie co najmniej kilkukrotnie.

Dziennikarze rozposywali się o żartobliwej reakcji naszej gwiazdy na pieniężną nagrodę za zwycięstwo w Nowym Jorku (stwierdziła, że "dobrze, że nie jest wypłacana w gotówce") czy o ukłonie ze strony organizatorów, którzy podczas konferencji prasowej ukryli w jej trofeum... tiramisu, czyli przysmak zawodniczki. - O mój Boże. Wow. Kto to zrobił? - pytała.

Iga Świątek przekroczyła magiczną granicę

Iga Świątek jest popularną postacią w świecie social media, a tuż po finale US Open złamała magiczną granicę miliona obserwujących w serwisie Instagram. Jak pokazuje nam analiza w serwisie "socialblade", dzień po meczu z Jabeur zyskała prawie 39 tysięcy nowych followersów. "Bańka" pękła dzień później, kiedy do grona fanów Polki dołączyło 17 tysięcy kolejnych osób.

Zdjęcie 12 września profil instagramowy Igi Świątek przekroczył milion obserwujących, źr. "socialblade" / materiał zewnętrzny

Nasza reprezentantka jest bardzo popularna także na innych platformach. Jej twitterowy profil obserwuje 375 tysięcy osób, a ten w serwisie Facebook - 406.

Kolejnym występem Igi Świątek będzie turniej w Ostrawie, który odbędzie się na początku października.