Iga Świątek oraz jej sztab nie ukrywają, jak dużą rolę w przygotowaniu do meczów odgrywają sprawy nie tylko typowo fizyczne, ale i mentalne. To dlatego liderka rankingu WTA na stałe współpracuje z osobistą psycholog. Daria Abramowicz - obok Tomasza Wiktorowskiego i Macieja Ryszczuka - stanowi ważną część zespołu tenisistki.

Praca obu pań przynosi wymierne korzyści. Przyczyniła się do doskonałej formy Igi i ustanowienia przez nią rekordu 37 zwycięstw z rzędu . Spore znaczenie ma m.in. nastawienie oraz umiejętność całkowitego skupienia się na obowiązkach oraz grze. O tym, jak kluczowa jest to sprawa, można było przekonać się teraz, podczas trwania Wimbledonu.

Kibice mają już dość, awantura po komunikacie Wimbledonu. W tle Iga Świątek

Iga Świątek zdekoncentrowana zachowaniem kibiców na Wimbledonie. "To mnie rozprasza"

Po sieci krąży filmik, na którym widać, jak w krótkiej przerwie wimbledonowego meczu przeciwko Lesley Pattinama Kerkhove Świątek poprosiła sędziego, by... uspokoił rozentuzjazmowanych kibiców. W tenisie kultura kibicowania jest nieco inna niż w siatkówce czy piłce nożnej. Fani zasiadający na trybunach muszą raczej zachować spokój, by nie rozproszyć graczy.

Igę zirytowały zbyt głośne okrzyki z trybun. Przez nie nie mogła całkowicie skupić się na meczu. "To mnie rozprasza" - przekazała sędziemu. Sprawa była poważna. Wszak właśnie w tamtym momencie ważyły się losy Igi i Lesley. Rozgrywały trzeciego seta, którego wynik decydował o awansie do dalszego etapu. Ostatecznie górą była Iga .

