Iga Świątek zirytowała gwiazdę tenisa. Polka krytykowana, szybko jej to wypomniano

Iga Świątek po wygranej z Mirrą Andriejewą awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati, gdzie przyszło jej zmierzyć się z Aryną Sabalenką. Polka nie była w stanie powstrzymać Białorusinki, która wygrała 6:3, 6:3 i awansowała do finału . Pierwsza rakieta świata po spotkaniu nie ukrywała, że jej rywalka zasłużyła na zwycięstwo.

Po spotkaniu dużo mówi się nie tylko o słabszej grze Świątek i wracającej do wysokiej formy Sabalence, ale również o "zagrywce" Polki, na którą ta zdecydowała się po pierwszym secie. Raszynianka bowiem poprosiła o przerwę toaletową i zeszła do szatni, co zresztą w przeszłości robiła już po przegranych setach. Taki manewr zastosowała m.in. w półfinale turnieju olimpijskiego przeciwko Qinwen Zheng , za co była krytykowana przez kibiców.