Iga Świątek "zgasła" po Seulu. Kapitan reprezentacji podał możliwy powód

Iga Świątek zapowiedziała już, że w tym sezonie wystąpi jeszcze tylko w jednym turnieju, czyli WTA Finals, który rozpocznie się 1 listopada. Do tego czasu Polka będzie odpoczywać i trenować.

Iga Świątek "zgasła" po Seulu. Dawid Celt o jej dyspozycji

Przegrana Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zadziwiła wielu, choć nie Dawida Celta. Kapitan tenisowej reprezentacji Polski stwierdził, że widział problemy Świątek już wcześniej, w szczególności w meczu poprzedniej rundy z Belindą Bencić.

"Zgasł ten ogień, ta energia, która pojawiła się w Idze od Rolanda Garrosa tegorocznego. Troszeczkę mam wrażenie, że w końcówce tych turniejów w Azji zgasła, tego prądu już mocnego nie było i stąd te problemy się u Igi generalnie pojawiły" - zaczął Celt.

Podsumował w ten sposób przegrany mecz z Emmą Navarro. Dodał też, że widać było momenty w meczu z Bencić, w których Polka wyraźnie gasła w oczach. "Taka za spokojna, jakby trochę pogodzona" - ocenił Celt.

Celt przede wszystkim podkreślił to, że Świątek już czwarty rok z rzędu zalicza niesamowity sezon, mając na koncie co najmniej 60 wygranych meczów. Dla wielu tenisistek taki poziom jest nie do osiągnięcia, a Polka przez cały czas gra na najwyższych obrotach. Nic dziwnego, że w końcu pojawiło się zmęczenie.

"Jest zmęczenie. To czwarty rok z rzędu, w którym Iga gra sezon 60+ zwycięstwami. Jest tego dużo, te obciążenia. Po prostu, takie są fakty (...) To są duże liczby i te obciążenia wychodzą. Z każdym kolejnym rokiem będzie tylko trudniej, nie łatwiej" - podkreślił Celt.

Dawid Celt to kapitan reprezentacji Polski, której największą gwiazdą jest Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

