Iga Świątek bardzo pewnie rozprawiła się z Danielle Collins (6:1, 6:0), dzięki czemu awansowała do trzeciej rudny turnieju WTA w Cincinnati. Tam spotka się z Qinwen Zheng, która wcześniej po zaciętym boju pokonała Venus Williams . Tenisistki zmierzą się ze sobą w czwartek 17 sierpnia po godzinie 19.00 na Grandstandzie.

To niezbyt dobra wiadomość dla polskich kibiców, bowiem oznacza, że mecze Świątek i Hurkacza nałożą się na siebie. Pojedynek Huberta ze Stefanosem Tsitsipasem zaplanowany jest na taką samą porę na korcie centralnym.

Temat ustalania godzin meczów tenisowych, choć z innych powodów, jest ostatnio na topie. Gorące dyskusje rozpoczęły się po zawodach w Montrealu. Niektóre zawodniczki na kort wychodziły bardzo późno, a poza tym miały tak rozplanowane terminarze, że nie miały szans zregenerować się między spotkaniami. Dość powiedzieć, że Ludmiła Samsonowa między półfinałem a finałem odpoczywała... 2 godziny i 15 minut.

Stanowczo w tej sprawie wypowiadała się wówczas Iga Świątek .

W tym sezonie na kortach ziemnych, w Rzymie i Madrycie, rozegrałam cztery mecze, które zakończyły się blisko lub po północy. Rozumiem, że musimy dostosować się do nadawców i wszystkiego innego, ale poprosiłam również WTA o dane, aby sprawdzić, czy ludzie oglądają mecze, które rozpoczynają się po 22:00. Nic nie dostałam, a dzięki temu łatwiej byłoby zrozumieć, czy tak późne granie ma sens ~ - mówiła.

Teraz temat powraca.

Świątek pokonuje Collins 6-1, 6-0 w Cincinnati. WIDEO / Assosiated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek nie gryzła się w język. Wypaliła przed kamerą. "Ale to przez was"

Po meczu z Collins Świątek została zaproszona na rozmowę dla Tennis Channel. Przed kamerą opowiadała, że trudno jest utrzymać w miarę równą formę podczas całego sezonu. "Sezon jest ciężki, więc trudno jest rywalizować na tym samym poziomie. Ale starałam się grać solidnie i wiedziałam, że muszę przygotować się na walkę. Tak szczerze, to byłam przygotowana na wszystko" - wyznała.

Trenowałam tu tylko raz, wczoraj. Miałam dwa dni przerwy, więc nie byłam pewna, jak to będzie wszystko wyglądało dzisiaj. Ale już się nauczyłam, że nie ma za bardzo sensu za dużo analizować, nie przyspieszę pewnego procesu, więc po prostu wyszłam na kort ~ - dodała.

Padło też pytanie, jak Polka razi sobie po porażkach. Co prawda od pewnego czasu nie odnosi ich za wiele, ale i tak trudno nie zauważyć, że bardzo wzmocniła się mentalnie i zdaje się lepiej przyjmować przegrane.

"Gram w wielu turniejach, więc szczerze powiedziawszy, to czuję, że zawsze będę mieć drugą szansę. Świat się nie kończy. Wcześniej w mojej karierze każda porażka była dla mnie tragedią, potrzebowałam kilku dni na reset. Czasami mnie to motywowało, a czasami - gdy czułam, że dałam z siebie sto procent, a i tak przegrałam - trochę mnie to dołowało. Ale już tak się nie czuję. Idę dalej i chwytam kolejne okazje" - wyjaśniła Iga.

Reporter zauważył, że jej głos - jako liderki rankingu WTA - wybrzmiewa głośno i jest wysłuchiwany. Nawiązał do konkretnej sytuacji i do wypowiedzi Świątek sprzed tygodnia, w której stanowczo odnosiła się do późnych pór pojedynków.

Twój głos wybrzmiał w zeszłym tygodniu. To była bardzo trudna sytuacja, gdy zawodniczka kończy mecz o 3 rano i zaraz musi iść dalej... ~ - zaczął reporter.

Iga weszła mu w słowo. "Ale to przez was" - stwierdziła z uśmiechem, nawiązując do dostosowywania godzin pod transmisje. Dziennikarz zdawał się być zaskoczony tak dosadnym komentarzem. A tenisistka kontynuowała i zasygnalizowała, że w pewnym stopniu rozumie sytuację. Wszak to sieć naczyń powiązanych.

"Wiem, że to biznes. (...) Też miałam trudną sytuację w Rzymie, gdzie grałam cztery mecze, jeden z nich zakończył się po północy. Fizycznie to jest wykańczające. Jak widzieliście w Rzymie, doznałam kontuzji. Zdałam sobie sprawę, że nieważne, jak dobrze fizycznie jestem przygotowana, skupiam się na regeneracji, to wciąż może nie wystarczyć, kiedy terminarz zabija to wszystko" - podsumowała.

Iga Świątek / Sebastien Bozon / AFP / East News

Iga Świątek / Scott Stuart/Associated Press / East News