Iga Świątek zgarnęła wielką fortunę, aż szczęka opada. Kwota za minutę gry powala

Lepszym bilansem mogła pochwalić się rywalka Igi Świątek, która triumfowała trzykrotnie. Przegrała jednak dwa ostatnie mecze, w tym... finał turnieju WTA przed dwoma laty. Maria Sakkari odniosła się do tych statystyk w jednej z wypowiedzi udzielonych przed finałem.

To naprawdę szalone, że ostatni raz grałyśmy dwa lata temu. Obie jesteśmy teraz zupełnie inne. Wtedy zaczęła się jej dobra passa, więc posiadanie przewagi w bezpośrednich pojedynkach nic nie znaczy, ponieważ Iga Świątek obecnie jest najlepszą zawodniczką na świecie.

Teraz Iga Świątek nawiązała do tamtego sukcesu, odzyskując tytuł. W niedzielnym finale liderka rankingu WTA pokonała Marię Sakkari w dwóch setach. W pierwszym Greczynka była jeszcze w stanie nawiązać z nią rywalizację, "urywając" Polce cztery gemy. W drugiej partii nasza reprezentantka była już jednak bezwzględna, zwyciężając 6:0.

WTA Indian Wells. Iga Świątek wygrywa, ogromna fortuna dla Polki

Tym samym Iga Świątek wyjedzie z Indian Wells wzbogacona o potężny zastrzyk gotówki. Dla triumfatorki turnieju przeznaczono bowiem - bagatela - 1,1 mln dolarów , co w przeliczeniu daje ponad 4,3 mln polskich złotych .

Jeszcze większe wrażenie robi ta kwota po przeliczeniu jej na minutę gry. W drodze do finału Iga Świątek spędziła na korcie 372 minuty, a jej mecz z Marią Sakkari trwał godzinę i dziewięć minut. Łącznie liderka rankingu WTA potrzebowała więc 441 minut, by sięgnąć po tytuł. Tym samym - co należy potraktować jako ciekawostkę - w teorii za minutę gry zarobiła około 10 000 złotych. Trzeba jednak jeszcze pamiętać, że od zdobytej nagrody należy w ostatecznym rozrachunku odliczyć podatek.