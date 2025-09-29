Iga Świątek zeszła z kortu, od razu pojawił się komunikat. Tego jeszcze nie było
Poniedziałkowy mecz Igi Świątek na China Open zakończył się przedwcześnie - Camila Osorio miała problemy zdrowotne i poddała spotkanie po zaledwie czterdziestu minutach, w początkowej fazie drugiego seta. Polka zachowała serię zwycięstw w Pekinie. Jeszcze nigdy tam nie przegrała, ma skuteczność 8/8. To historyczny moment dla turnieju w Pekinie.
Poniedziałek okazał się spokojnym dniem na kortach China Open dla Igi Świątek. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek grała mecz trzeciej rundy, ale rywalizacja na Lotus Court w Pekinie zakończyła się na wczesnym etapie drugiego seta. Camila Osorio skreczowała. Miała problemy zdrowotne, przy stanie 0:5 w pierwszej partii poprosiła o przerwę medyczną. Po jej zakończeniu wypracowała nawet break pointa, ale ostatecznie przegrała do zera. W drugiej odsłonie poddała się przy 0:40 w gemie otwarcia.
Tym samym nasza rodaczka awansowała do 4. rundy (1/8 finału), w której zmierzy się z Emmą Navarro. Amerykanka również nie rozegrała pełnego meczu - scenariusz był podobny, krecz rywalki (Lois Boisson) na początku drugiej partii.
Osiem na osiem Igi Świątek w Pekinie. Niepokonana w stolicy Chin
Zaraz po tym, jak raszynianka zeszła z kortu, w sieci pojawiła się istotna ciekawostka. Jak sprawdziła firma Opta, Świątek została pierwszą w historii China Open zawodniczką, która wygrała wszystkie ze swoich pierwszych ośmiu meczów. W latach 2020-22 imprezy nie było w kalendarzu, a w 2023 r. Polka zdobyła tytuł, do czego potrzebowała sześciu zwycięstw (nad Sorribes Tormo, Graczowa, Linette, Garcią, Gauff i Samsonową). Teraz dołożyła już dwa, wcześniej na "dzień dobry" w Pekinie ograła Yue Yuan.
Przypominamy, że w 2024 r. nie wystąpiła w stolicy Chin, bo była zawieszona.
Kibice mogą zastanawiać się, czy Coco Gauff była blisko takiego wyczynu. Też jest przecież przedstawicielką młodego pokolenia, które na starcie swojej kariery nie miało szansy jeździć do Pekinu, a przecież sezon temu sięgnęła po triumf w tym mieście. Jej seria "debiutancka" skończyła się jednak na czterech wygranych. W piątym spotkaniu przegrała ze... Świątek. To był półfinał w 2023 roku. Tym razem mogą spotkać się dopiero w finale, bo są rozstawione z "1" i "2".