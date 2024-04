Iga Świątek zeszła z kortu i od razu taki komunikat. Zero litości

W najbliższy poniedziałek będzie mogli ogłosić setny tydzień panowania Igi Świątek . Ale to koniec jej liderowania w światowym rankingu. Awans do ćwierćfinału turnieju Porsche Tennis Grand Prix oznacza, że Polka nie opuści szczytu co najmniej do końca French Open, czyli będzie miała na koncie w sumie 106 tygodni w roli pierwszej rakiety globu.