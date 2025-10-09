Iga Świątek zeszła z kortu i od razu dostała wiadomość. Już po meczu Sabalenka - Rybakina

Iga Świątek wygrała w 1/8 finału WTA Wuhan z Belindą Bencić. Nie obyło się bez problemów, jednak po nieco ponad dwóch godzinach wszystko stało się jasne. Polka już poznała swoją przeciwniczkę w ćwierćfinale. Będzie to Jasmine Paolini. Organizatorzy ustalili też, kiedy dojdzie do tego pojedynku.