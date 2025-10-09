Iga Świątek zeszła z kortu i od razu dostała wiadomość. Już po meczu Sabalenka - Rybakina
Iga Świątek wygrała w 1/8 finału WTA Wuhan z Belindą Bencić. Nie obyło się bez problemów, jednak po nieco ponad dwóch godzinach wszystko stało się jasne. Polka już poznała swoją przeciwniczkę w ćwierćfinale. Będzie to Jasmine Paolini. Organizatorzy ustalili też, kiedy dojdzie do tego pojedynku.
Iga Świątek wygrała ze Szwajcarką Belindą Bencić w 1/8 finału WTA 1000 Wuhanu. Spotkanie trwało 128 minut, choć niekoniecznie może na to wskazywać wynik 2:0, osiągnięty przez Polkę. W pierwszym secie raszynianka zdołała wyjść na prowadzenie dopiero w tie-breaku. W drugiej partii padł wynik 6:4 dla Świątek, jednak rywalka postawiła twarde warunki.
Kolejną przeciwniczką Igi Świątek będzie Jasmine Paolini. Polka grała z Włoszką już siedem razy i za każdym razem to Polka triumfowała. Natomiast Paolini dostała się do ćwierćfinału WTA 1000 Wuhanu, dzięki wygranej najpierw z You Yuan, a następnie z Clarą Tauson, która skreczowała.
Organizatorzy chińskiego turnieju podali już terminarz spotkań na jutro, 10 października. Widzimy, że mecz Igi Świątek z Jasmine Paolini rozegrany zostanie na korcie centralnym, nie wcześniej niż o godzinie 13:00 czasu polskiego. Raszynianka zagra m.in. po meczu Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną.