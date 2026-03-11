Iga Świątek zeszła z kortu, a Czesi ruszyli do ataku. "Okrutne"
Iga Świątek bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. 24-latka pokonała Karolinę Muchovą i już może myśleć o dalszej rywalizacji. Gdy Polka zeszła z kortu, to kibice, eksperci i dziennikarze zabrali głos na temat jej występu. Niezwykle gorąco zrobiło się w Czechach, którzy dosadnie opisali starcie w Kalifornii.
Iga Świątek w turnieju WTA 1000 w Indian Wells kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której pokonała Kaylę Day 6:0, 7:6(2). Później pokonała Marię Sakkari 6:3, 6:2.
W meczu 1/8 finału czekało ją starcie z Karoliną Muchovą. "Nasza reprezentantka walczyła o ćwierćfinał imprezy rangi WTA 1000 z będącą w bardzo dobrej formie Karoliną Muchovą. Raszynianka przerwała serię ośmiu zwycięstw rywalki, triumfując aż 6:2, 6:0" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.
Tenisowi eksperci jednoznacznie ocenili występ Polki. - Najlepsza wersja Igi Świątek w tym roku (biorąc pod uwagę stawkę i rywalkę). Kapitalny mecz - napisał Dawid Żbik, który nie był osamotniony w swojej opinii.
Świątek zakończyła serię rywalki. Czesi się nie hamowali
Bardzo ciekawe komentarze na temat meczu Świątek - Muchova pojawiły się w czeskich mediach. - Muchova była bez szans. Porażka ze Świątek zakończyła jej serię ośmiu zwycięstw z rzędu - czytamy na stronie sport.cz.
Dziennikarze tej redakcji podkreślili, że w grze o ćwierćfinał jest inna Czeszka - Katerina Siniakova, która zmierzy się z Eliną Switoliną. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra właśnie ze Świątek, a więc możliwe jest kolejne polsko - czeskie starcie na turnieju w Kalifornii.
Portal aktualne.cz napisał wprost, że "Muchova nie miała szans i nie mogła praktycznie nic więcej zrobić". - Widzieliśmy tylko czternaście gemów, a więc to zaskakujące, że mecz trwał 76 minut - napisano.
W słowach nie przebierali też dziennikarze tenisportal.cz, którzy napisali, że to było "okrutne lanie". - Polka dominowała na korcie - podkreślono.