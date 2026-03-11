Iga Świątek zeszła z kortu, a Czesi ruszyli do ataku. "Okrutne"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Iga Świątek bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. 24-latka pokonała Karolinę Muchovą i już może myśleć o dalszej rywalizacji. Gdy Polka zeszła z kortu, to kibice, eksperci i dziennikarze zabrali głos na temat jej występu. Niezwykle gorąco zrobiło się w Czechach, którzy dosadnie opisali starcie w Kalifornii.

Iga Świątek wyeliminowała Karolinę Muchovą. W Czechach głośno po meczu w Indian Wells
Iga Świątek wyeliminowała Karolinę Muchovą. W Czechach głośno po meczu w Indian WellsMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / screen aktualne.czAFP/INTERIA.PL

Iga Świątek w turnieju WTA 1000 w Indian Wells kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której pokonała Kaylę Day 6:0, 7:6(2). Później pokonała Marię Sakkari 6:3, 6:2.

W meczu 1/8 finału czekało ją starcie z Karoliną Muchovą. "Nasza reprezentantka walczyła o ćwierćfinał imprezy rangi WTA 1000 z będącą w bardzo dobrej formie Karoliną Muchovą. Raszynianka przerwała serię ośmiu zwycięstw rywalki, triumfując aż 6:2, 6:0" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

Tenisowi eksperci jednoznacznie ocenili występ Polki. - Najlepsza wersja Igi Świątek w tym roku (biorąc pod uwagę stawkę i rywalkę). Kapitalny mecz - napisał Dawid Żbik, który nie był osamotniony w swojej opinii.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek ograła Czeszkę do zera, tyle zarobi za ten triumf. Olbrzymia kwota

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Świątek zakończyła serię rywalki. Czesi się nie hamowali

    Bardzo ciekawe komentarze na temat meczu Świątek - Muchova pojawiły się w czeskich mediach. - Muchova była bez szans. Porażka ze Świątek zakończyła jej serię ośmiu zwycięstw z rzędu - czytamy na stronie sport.cz.

    Dziennikarze tej redakcji podkreślili, że w grze o ćwierćfinał jest inna Czeszka - Katerina Siniakova, która zmierzy się z Eliną Switoliną. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra właśnie ze Świątek, a więc możliwe jest kolejne polsko - czeskie starcie na turnieju w Kalifornii.

    Portal aktualne.cz napisał wprost, że "Muchova nie miała szans i nie mogła praktycznie nic więcej zrobić". - Widzieliśmy tylko czternaście gemów, a więc to zaskakujące, że mecz trwał 76 minut - napisano.

    W słowach nie przebierali też dziennikarze tenisportal.cz, którzy napisali, że to było "okrutne lanie". - Polka dominowała na korcie - podkreślono.

    Zobacz również:

    Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells
    Iga Świątek

    Krecz w meczu Switolina - Siniakova. Świątek poznała ćwierćfinałową rywalkę

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Iga Świątek poznała swoją przeciwniczkę w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells
    Iga ŚwiątekHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Iga Świątek rywalizowała z Mirrą Andriejewą o finał WTA 1000 w Indian Wells
    Iga Świątek rywalizowała z Mirrą Andriejewą o finał WTA 1000 w Indian WellsMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Tak Iga Świątek cieszyła się z pokonania Simony Halep w półfinałe WTA 1000 w Indian Wells w 2022 roku
    Tak Iga Świątek cieszyła się z pokonania Simony Halep w półfinałe WTA 1000 w Indian Wells w 2022 rokuFREDERIC J. BROWN / AFPAFP
    Leo Bengtsson: Gdy stadion jest pełny, kibice dają nam bardzo dużo energiiPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja