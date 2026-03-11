Iga Świątek w turnieju WTA 1000 w Indian Wells kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której pokonała Kaylę Day 6:0, 7:6(2). Później pokonała Marię Sakkari 6:3, 6:2.

W meczu 1/8 finału czekało ją starcie z Karoliną Muchovą. "Nasza reprezentantka walczyła o ćwierćfinał imprezy rangi WTA 1000 z będącą w bardzo dobrej formie Karoliną Muchovą. Raszynianka przerwała serię ośmiu zwycięstw rywalki, triumfując aż 6:2, 6:0" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

Tenisowi eksperci jednoznacznie ocenili występ Polki. - Najlepsza wersja Igi Świątek w tym roku (biorąc pod uwagę stawkę i rywalkę). Kapitalny mecz - napisał Dawid Żbik, który nie był osamotniony w swojej opinii.

Świątek zakończyła serię rywalki. Czesi się nie hamowali

Bardzo ciekawe komentarze na temat meczu Świątek - Muchova pojawiły się w czeskich mediach. - Muchova była bez szans. Porażka ze Świątek zakończyła jej serię ośmiu zwycięstw z rzędu - czytamy na stronie sport.cz.

Dziennikarze tej redakcji podkreślili, że w grze o ćwierćfinał jest inna Czeszka - Katerina Siniakova, która zmierzy się z Eliną Switoliną. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra właśnie ze Świątek, a więc możliwe jest kolejne polsko - czeskie starcie na turnieju w Kalifornii.

Portal aktualne.cz napisał wprost, że "Muchova nie miała szans i nie mogła praktycznie nic więcej zrobić". - Widzieliśmy tylko czternaście gemów, a więc to zaskakujące, że mecz trwał 76 minut - napisano.

W słowach nie przebierali też dziennikarze tenisportal.cz, którzy napisali, że to było "okrutne lanie". - Polka dominowała na korcie - podkreślono.

Iga Świątek Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Mirrą Andriejewą o finał WTA 1000 w Indian Wells MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Tak Iga Świątek cieszyła się z pokonania Simony Halep w półfinałe WTA 1000 w Indian Wells w 2022 roku FREDERIC J. BROWN / AFP AFP

Leo Bengtsson: Gdy stadion jest pełny, kibice dają nam bardzo dużo energii Polsat Sport