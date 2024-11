Iga Świątek żegna się z Rijadem. To koniec WTA Finals, tabela mówi wszystko

Iga Świątek w tegorocznej edycji WTA Finals trafiła do grupy B, w której oprócz Polki znalazły się Barbora Krejcikova, Coco Gauff i Jessica Pegula. Z pozoru to losowanie wydawało się naprawdę przyjazne dla drugiej rakiety świata. Niestety rzeczywistość okazała się mniej kolorowa i przed trzecią serią gier raszynianka drżała o swój los w imprezie. Wszystko zależało bowiem od tego, co wydarzy się w meczu między Coco Gauff - Barbora Krejcikova. Ten wygrała Czeszka, co sprawia, że Świątek wraca do domu.