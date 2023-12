Iga Świątek ze specjalnym przekazem do kibiców. W komentarzach zawrzało

Iga Świątek ma za sobą kolejny udany rok. Raszynianka wróciła na pierwsze miejsce w światowy rankingu WTA i wiele na to wskazuje, że może zdominować kolejne miesiące w kobiecym tenisie. Po zmaganiach w pokazowym turnieju World Tennis League 22-latka przystąpiła do rywalizacji w United Cup i już na początku wysłała swoim rywalkom jasny sygnał. "Biało-Czerwona" w swoim pierwszym meczu ograła Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:2. A to nie był koniec emocji, bowiem później Świątek w parze z Hubertem Hurkaczem rozgromiła Brazylijski duet, ustalając na 3:0 wynik meczu. Po spotkaniu reprezentanci Polski przemówili do kamery. Tenisistka wykorzystała okazję do tego, aby przypomnieć rodakom o kolejnym starciu. Wyraziła nadzieje na to, że kibice mimo sylwestrowych szaleństw pojawią się na trybunach.