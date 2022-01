Świątek okazała się znacząco słabsza od swojej półfinałowej rywalki. Mimo to półfinał australijskiej imprezy to dla niej najlepszy wynik w historii występów na Antypodach, co bez wątpienia należy docenić.

Iga Świątek otrzymała wiadomość od Rafaela Nadala

Nasza zawodniczka w felietonie dla "BBC" przyznała, że jest usatysfakcjonowana tym rezultatem, gdyż jest dla niej potwierdzeniem konsekwencji w grze. 20-latka to bowiem jedyna tenisistka na świecie, która w sześciu ostatnich turniejach wielkoszlemowych docierała co najmniej do czwartej rundy.



Polka nie ukrywa, że jej idolem jest Rafael Nadal - Hiszpan, który w piątek zapewnił sobie miejsce w finale, pokonując Matteo Berrettiniego, zaś w niedzielę stanie przed szansą walki o drugi w karierze triumf w Australian Open (pierwszy i jak dotąd jedyny wywalczył w 2009 roku). Redakcji "Sport.pl" wyznała, że wielki mistrz po przegranym przez nią półfinale... napisał do niej wiadomość, która ją "uskrzydliła".



- Rafa podkreślił, że zagrałam świetny turniej, że mam super początek sezonu i żebym się skupiła na kolejnych krokach, bo idę w dobrą stronę i bardzo fajnie to wygląda - ujawniła nasza zawodniczka.



Półfinał Australian Open oznacza, że Świątek znajdzie się w najnowszym notowaniu rankingu WTA na 4. pozycji. To wyrównanie jej najlepszego wyniku w karierze.