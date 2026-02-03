Tegoroczny Australian Open zakończył się dla Igi Świątek na ćwierćfinale. Choć Polka dobrze radziła sobie z przeciwniczkami spoza pierwszej dziesiątki rankingu, nie udało jej się już postawić Jelenie Rybakinie. Eksperci w tym kontekście zauważyli niepokojący trend w meczach Polki z resztą zawodniczek z czołówki.

Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału Australian Open

Apetyt kibiców rośnie w miarę jedzenia, a Iga Świątek na początku stycznia razem z reprezentacją Polski wygrała United Cup. Sporo było nadziei na sukces w nadchodzącym Australian Open. Wielu czuło jednak pewien niepokój po jej meczach w tamtym turnieju przeciwko Coco Gauff i Belindzie Bencic.

Ostatecznie Polka dotarła do ćwierćfinału, a wielu ekspertów głowiło się nad tym, co jest jej największych problemem na korcie. Dawid Celt twierdził, że chodzi o pośpiech i chęć jak najszybszego zdobywania punktów, co zobaczył przy okazji starcia z Rybakiną. Nieco innego zdania był znany trener tenisa, Paweł Ostrowski, choć jednak w pewnym sensie zgodził się z byłym sparingpartnerem Agnieszki Radwańskiej.

Iga Świątek ma problem. Diagnoza Ostrowskiego

Paweł Ostrowski w rozmowie z "Faktem" podsumował występ Igi Świątek na Australian Open. Według niego Polka nie musi zmieniać zbyt wiele w swojej grze, by znów grać na najwyższym możliwym dla niej poziomie. Problem tkwi zupełnie gdzie indziej.

"Moim zdaniem główna przyczyna obecnych problemów Igi nie leży wyłącznie w stylu gry i zmianach techniczno-taktycznych, lecz przede wszystkim w sferze mentalnej. Widać momenty, w których robi się nerwowa, traci stabilność decyzyjną i zaczyna podejmować niewłaściwe wybory" - twierdził.

Niezależnie od tego, jak szeroki ma obecnie warsztat, zdarzają się fragmenty, gdy seryjnie popełnia błędy, jakby traciła koncepcję prowadzenia gry. Pojawia się chaos

Jednocześnie jednak Ostrowski przychylił się do tego, o czym wcześniej w podcaście Break Point mówił Dawid Celt. Stwierdził, że Świątek za bardzo się spieszy i w jej przypadku nie chodzi wcale o zbytnie skomplikowanie gry, a raczej paniczne ruchy na korcie.

"Nie zgadzam się więc z tezą, że Świątek przesadnie komplikuje swoją grę. Problemem jest raczej moment, w którym zaczyna się spieszyć. Jej ataki nie są wtedy w pełni wyważone. Krótkie wymiany i szybkie kończenie punktów mogą być skuteczne, ale muszą wynikać ze świadomego wyboru, a nie z paniki. Tymczasem czasami wygląda to tak, jakby chciała jak najszybciej zakończyć wymianę, by pozbyć się napięcia, nawet kosztem jakości decyzji" - podsumował.

Kolejny sprawdzian dla Igi Świątek przyjdzie już niebawem. Polka zapowiedziała swój udział w turnieju WTA 1000 w Dausze. W ubiegłym roku dotarła w nim do półfinału, w którym uległa Jelenie Ostapenko.

