Iga Świątek do tegorocznego US Open przystąpiła jako jedna z faworytek i wydawało się, że włączy się do walki o triumf w Nowym Jorku. Polka jednak po imponujących zwycięstwach z Rebeccą Peterson, Darią Saville i Kają Juvan, którym oddała zaledwie dziewięć gemów, musiała uznać wyższość Jeleny Ostapenko . Dla 22-latki porażka z Łotyszką oznaczała nie tylko pożegnanie się z marzeniami o obronie tytułu wywalczonego przed rokiem, ale także z pierwszym miejscem w rankingu WTA.