"Ciężki wieczór. Elena zagrała świetnie i była dziś lepsza . Ja niestety odczuwam dyskomfort i ból w okolicy żeber i bardzo trudno było mi dziś grać na 100% . Poświęcę następne dni na konsultacje z moim zespołem, regenerację i zadbanie o zdrowie . Do zobaczenia" - napisała Świątek na swoim instagramowym profilu .

Na te słowa w nieoczekiwany sposób zareagował pierwszy trener raszynianki, Artur Szostaczko . W rozmowie z serwisem i.pl wyraża wątpliwość co do prawdziwości komunikatu zamieszczonego przez liderkę światowego rankingu.

Iga Świątek symulowała kontuzję w półfinale Indian Wells? Zaskakujące słowa jej pierwszego trenera

- Nie wiemy, czy Iga rzeczywiście ma problemy zdrowotne, czy też w pewnym sensie szuka wymówki dla swojej porażki i jest to jakaś samoobrona. Jeżeli nie czuła się zdrowa w stu procentach, mogła skreczować. Po meczu, w którym dostała mówiąc w przenośni baty, nie powinno się raczej tłumaczyć, że coś boli. To nie przystaje numerowi jeden na świecie (...). Jeżeli w trakcie spotkania nie wzięła przerwy medycznej, to kiedy zaczęło ją coś boleć? W trakcie spotkania jest przecież możliwość skorzystania z pomocy lekarza - przypomina Szostaczko.