Iga Świątek dotarła do czwartej rundy US Open w grze pojedynczej po dwóch wymagających pojedynkach. Na "dzień dobry" Polka pewnie pokonała Emilianę Arango w 60 minut, ale później zaczęły się schody. W drugiej rundzie niespodziewane problemy naszej reprezentantce sprawiła Suzan Lamens. Raszynianka musiała rozegrać trzeciego seta z Holenderką, ale ostatecznie zakończyła go na swoją korzyść wynikiem 6:4. Problemy 24-latki widniały także podczas jej potyczki z Anną Kalinską. Rosjanka prowadziła już 5:1 w premierowej partii, miała w sumie cztery setbole. Mimo to mistrzyni tegorocznego Wimbledonu odwróciła losy pierwszej odsłony i wygrała spotkanie 7:6(2), 6:4, pokonując tenisistkę z Moskwy po raz drugi w ciągu kilkunastu dni.

Wiceliderka rankingu pozostała na ścieżce rosyjskich rywalek. Kolejną przeciwniczką turniejowej "2" okazała się bowiem Jekaterina Aleksandrowa. Tenisistka z Czelabińska prezentowała wysoką formę w ostatnich dniach, w dodatku w przeszłości potrafiła ogrywać naszą reprezentantkę. Posiada niewygodny styl z perspektywy 24-latki, gra szybko i płasko. Zanosiło się zatem na kolejne wyzwanie dla raszynianki.

US Open: Iga Świątek kontra Jekaterina Aleksandrowa w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Aleksandrowej. Nasza reprezentantka od razu starała się wywierać presję na Rosjance. Po kapitalnym returnie z bekhendu wzdłuż linii Świątek wygenerowała sobie trzy szanse z rzędu na przełamanie. Pierwsze dwie nie zostały wykorzystane, ale przy trzeciej uśmiechnęło się szczęście do Igi. Po jednym z zagrań Jekateriny piłka zahaczyła o taśmę i poleciała do góry. Polka wykorzystała to spowolnienie i zmusiła przeciwniczkę do pomyłki. Dzięki temu już na starcie doszło do breaka. Po zmianie stron swoje problemy miała raszynianka. Popełniła aż dwa podwójne błędy serwisowe, które w dalszej fazie poskutkowały okazjami dla przeciwniczki. Już po pierwszym z nich tenisistka z Czelabińska wyrównała na 1:1.

Następne rozdania przebiegały pod dyktando serwujących zawodniczek. Kolejny przełomowy moment nastał w siódmym gemie. Świątek rozpoczęła go kapitalnie, od fenomenalnego stop woleja zagrywanego niemal tyłem do siatki. Później Iga szła za ciosem i zrobiło się 15-40 z perspektywy podającej Aleksandrowej. Wydawało się, że Jekaterina w łatwy sposób zlikwiduje pierwszego break pointa, ale wtedy wydarzyło się coś, co trudno wytłumaczyć. Z takiej pozycji, jak na załączonym poniżej obrazku, Rosjanka zagrała w taśmę i doszło do przełamania na korzyść raszynianki.

Po zmianie stron weszły do gry nowe piłki. I wiceliderka rankingu WTA doskonale to wykorzystała. Rozegrała najlepszego gema w meczu przy własnym podaniu, pojawiały się asy. Bez straty punktu wyszła na 5:3. Dziewiąte rozdanie okazało się ostatnim w premierowej odsłonie. Aleksandrowa prowadziła 40-15, ale potem się pogubiła. Pojawiły się m.in. dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu i dzięki temu Iga miała setbola. A przy nim Jekaterina zaliczyła pomyłkę w trakcie wymiany i partia dobiegła końca. Rosjanka bezradnie rozkładała ręce, a raszynianka cieszyła się z wyniku 6:3.

Drugi set zapoczątkowała Świątek. Nasza reprezentantka kontynuowała bardzo dobrą serię i wygrała piąty gem z rzędu. Była nawet okazja na szóstego, gdyż po świetnym zagraniu pojawił się break point na 2:0. Ostatecznie tenisistka z Czelabińska wyszła z opresji i doprowadziła do wyrównania. Nie zrobiło to jednak wrażenia na Idze. W następnych minutach Polka kontynuowała świetną grę i dominowała na korcie. Wiceliderka rankingu zgarniała kolejne gemy, prezentowała się bardzo solidnie w trakcie wymian. Po tym, jak Aleksandrowa popełniła podwójny błąd serwisowy na koniec szóstego rozdania, zrobiło się 5:1 dla mistrzyni tegorocznego Wimbledonu.

24-latka serwowała po awans do ćwierćfinału US Open. Wtedy zobaczyliśmy jeszcze zryw ze strony Jekateriny. Rosjanka, która nie miała już nic do stracenia, zaczęła sobie generować kolejne break pointy. Świątek wybroniła jednak trzy okazje na przełamanie i doczekała się meczbola. Już po premierowej szansie zagwarantowała sobie zwycięstwo 6:3, 6:1 po 64 minutach walki. O awans do najlepszej "4" powalczy z Amandą Anisimovą lub Beatriz Haddad Maią.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa jest dostępny TUTAJ.

