Iga Świątek zdeklasowała Danielle Collins. Polka zagra o ćwierćfinał Wimbledonu

Iga Świątek rozpoczęła tegoroczny Wimbledon od starcia z Poliną Kudiermietową. Rosjanka mocno postawiła się raszyniance w pierwszym secie starcia. Ostatecznie 24-latka triumfowała 7:5, 6:1. Później Polka miała jeszcze większe kłopoty w potyczce z Caty McNally. Po słabszym fragmencie w końcowej fazie premierowej odsłony, musiała odrabiać stratę partii. Na szczęście czwarta zawodniczka rankingu opanowała sytuację w dalszej części rywalizacji i finalnie wygrała 5:7, 6:2, 6:1.

Dziś Igę czekało starcie z Danielle Collins, Doświadczona zawodniczka z USA w ekspresowym stylu zameldowała się w trzeciej rundzie. 31-latka pokonała w premierowej fazie Camilę Osorio, a później rozprawiła się z Veroniką Erjavec. Oba te pojedynki wygrała bez straty seta. To zaowocowało dziesiątym bezpośrednim pojedynkiem pomiędzy Świątek i Collins. W zestawieniu H2H było dotychczas 7-2 dla raszynianki, ale ich poprzednia batalia, rozegrana kilka tygodni temu w Rzymie, zakończyła się zwycięstwem Danielle.

W ostatnich miesiącach wywiązało się sporo napięcia między obiema zawodniczkami za sprawą Collins. Głównie przyczyniła się do tego sytuacja z igrzysk olimpijskich, kiedy to reprezentantka Stanów Zjednoczonych trafiła Polkę piłką w trakcie jednej z wymian. Amerykanka pokazała, że potrafi się wyjątkowo motywować na mecze z naszą zawodniczką. Zapowiadała się elektryzująca batalia na głównej arenie Wimbledonu. Tuż przed rozpoczęciem spotkania organizatorzy rozsunęli dach nad kortem centralnym, co stanowiło pozytywną informację dla 24-latki, która lepiej czuje się w takich warunkach.

Wimbledon: Iga Świątek kontra Danielle Collins w trzeciej rundzie singla

Mecz rozpoczął się od serwisu Collins. Amerykanka źle zainaugurowała spotkanie, popełniła kilka błędów i szybko zrobiło się 0-40 z jej perspektywy. Mimo to obroniła wszystkie trzy break pointy. W końcówce gema trochę zabrało Świątek lepszego returnu i ostatecznie to Danielle wystartowała od prowadzenia. Po zmianie stron reprezentantka Stanów Zjednoczonych próbowała wywierać presję na drugim podaniu naszej zawodniczki. Na szczęście Iga utrzymała swoje podanie do 30 i wyrównała na 1:1. Później obserwowaliśmy kolejne okazje na przełamanie dla raszynianki. Po dobrych odbiorach zrobiło się 40-15 dla 24-latki. Pierwszego break pointa Collins obroniła świetnym serwisem, ale przy drugim Amerykanka popełniła błąd z forhendu, posyłając piłkę do korytarza deblowego i Polka objęła premierowe prowadzenie w meczu.

Po chwili przerwy Danielle próbowała natychmiast odpowiedzieć Idze. Po forhendowym błędzie raszynianki pojawił się break point powrotny dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Świątek obroniła się dobrym serwisem i doprowadziła do stanu równowagi. Ostatecznie długie rozdanie, rozgrywane na przewagi, trafiło na konto naszej tenisistki. 24-latka starała się iść za ciosem. Amerykanka miała sporo problemów przy własnym podaniu i Polka to wykorzystywała. Nastała kolejna okazja na przełamanie. Collins popełniła jeszcze jeden błąd i zrobiło się już 4:1 dla Igi, z podwójnym breakiem.

Po zmianie stron udało się potwierdzić przewagę, mimo że Świątek przegrywała już 15-40. W kluczowym momencie gema znów pomógł jednak Polce serwis, dzięki temu doprowadziła do stanu równowagi. Potem dwa błędy popełniła Collins i mieliśmy już 5:1 z perspektywy raszynianki. Nasza reprezentantka utrzymała cztery "oczka" przewagi do końca premierowej odsłony potyczki. Gdy serwowała po zwycięstwo w secie, pewnie utrzymała podanie do 15. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 6:2 na korzyść czwartej rakiety świata.

Druga część pojedynku również rozpoczynała się od serwisu Danielle. Przerwa, na którą udała się Amerykanka po przegranym secie, nie przyniosła jej jednak korzyści. Szybko zrobiło się 15-40 przy jej podaniu. Przy pierwszym break poincie zaryzykowała podaniem i popełniła podwójny błąd serwisowy. Po zmianie stron mieliśmy 15-30 z perspektywy Świątek, ale kluczowe trzy wymiany zostały wygrane przez raszyniankę. Dzięki temu Polka wyszła na prowadzenie 2:0. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych wciąż miała sporo kłopotów przy własnym podaniu, rzadko trafiała pierwszym serwisem. Pojawiły się dwie okazje z rzędu na podwójne przełamanie. Ostatecznie jednak do niego nie doszło. Gem rozegrany na przewagi trafił na konto Amerykanki i dzięki temu Collins złapała kontakt z naszą zawodniczką.

Nierozstawiona tenisistka, która nie miała już nic do stracenia, podniosła poziom swojej gry. Odkąd zdobyła premierowe "oczko" w drugim secie, zaczęła lepiej serwować i pewniej wygrywać własne gemy. Dla Igi kluczem było zatem pilnowanie przewagi przełamania. Raszynianka doskonale wywiązywała się ze swojego zadania, dokładała kolejne cenne punkty. I na sam koniec jeszcze udało jej się dobrać do serwisu Collins. Ostatecznie pojedynek zakończył się rezultatem 6:2, 6:3. O ćwierćfinał Wimbledonu nasza reprezentantka powalczy w poniedziałek z Clarą Tauson.

