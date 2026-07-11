Iga Świątek zdecydowała się na podsumowanie. "Dziękuję". Tysiące polubień

Część sezonu rozgrywana na trawie dla Igi Świątek tym razem liczyła tylko cztery mecze - najpierw jeden w Bad Homburg, gdzie Raszynianka zagrała trzeci raz na przestrzeni czterech lat, odpadła na "dzień dobry" z Emmą Navarro, a potem rzecz jasna trzy na Wimbledonie. Nasza rodaczka broniła tytułu w Londynie. Musiała więc mierzyć się z nowym rodzajem presji.

W pierwszej rundzie pokonała Taylor Townsend, w drugiej Karolinę Pliskovą, a w trzeciej wyeliminowała ją Alexandra Eala. Starcie z Filipinką skończyło się w dwóch setach (7:6, 6:2), Świątek nie zostawiła po sobie najlepszych wrażeń, ale jej sobotni post na Instagramie jest utrzymany w pozytywnym tonie.

Trzecia zawodniczka rankingu WTA postanowiła podsumować ostatnie tygodnie.

Iga Świątek zabrała głos. Takie słowa po Wimbledonie. "Do zobaczenia wkrótce"

"Kończąc sezon na trawie, muszę przyznać, że że w pełni doceniłam ten rozdział. Powrót na Wimbledon w tym roku był dla mnie wyjątkowym przeżyciem i zabieram to doświadczenie ze sobą. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Do zobaczenia wkrótce na korcie" - napisała.

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Post w niemal godzinę zebrał ponad 12 tysięcy polubień. Niektórzy internauci piszą, że nie rozumieją przekazu, jeden z nich zarzuca tenisistce "psychologiczne pustosłowie".

Polka wróci do gry 3 sierpnia w turnieju WTA 1000 w Toronto. Kibice zobaczą ją więc w akcji dopiero za ponad trzy tygodnie. Potem będzie grać w "tysięczniku" w Cincinnati i wielkoszlemowym US Open. Na ten moment jej zadaniem będzie najpewniej znalezienie rytmu gry i poprawy poszczególnych elementów, a nie osiągnięcie konkretnych rezultatów w meczach.

- Nie dbam już o wyniki. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno było tak dalej funkcjonować. Naprawdę staram się to odpuścić. Nie mam dobrych wyników, więc nie będę ich od siebie oczekiwać, bo one po prostu się nie pojawią - mówiła na konferencji prasowej po porażce z Ealą.

Iga Świątek Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek podczas Wimbledonu 2026 KENTARO TOMINAGA AFP

Iga Świątek rywalizowała z Taylor Townsend o awans do drugiej rundy Wimbledonu Henry Nicholls AFP





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