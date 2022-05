Iga Świątek zbiera komplementy od idola! "Nie do zatrzymania"

Polka w 2022 roku wygrała już pięć turniejów WTA: w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie. Aktualnie notuje też niesamowitą serię 28 kolejnych zwycięstw. Nic zatem dziwnego, że eksperci to właśnie w niej upatrują głównej kandydatki do zwycięstwa również we Francji.

Rafael Nadal komplementuje Igę Świątek

Pod wrażeniem postawy naszej tenisistki jest cały tenisowy świat, w tym - największe jego gwiazdy. Ciepłych słów nie szczędził jej między innymi Rafael Nadal, który jest idolem 20-latki.

- Wygrywa z łatwością. Widziałem kilka jej spotkań i wygląda na to, że jest ponad wszystkimi - mówił, cytowany przez oficjalny serwis Roland Garros.

- Jeżeli ktoś triumfuje tak jak ona, mając w dorobku tak imponujące liczby, to musi być coś specjalnego - dodawał, podkreślając, że aktualnie Iga wygląda na zawodniczkę "nie do zatrzymania".

Iga Świątek udział w turnieju rozpocznie w poniedziałek. Jej przeciwniczką będzie Ukrainka, Lesia Tsurenko, klasyfiowana w drugiej setce rankingu WTA.