Iga Świątek zatrzymała triumfatorkę US Open, wymowny gest rywalki. Polka w półfinale

Iga Świątek i Emma Raducanu stworzyły znakomite widowisko w Porsche Arena. Do rozstrzygnięcia wyniku pierwszej partii potrzebny był tie-break. Ostatecznie Polka pokonała wracającą do wysokiej formy mistrzynię US Open z 2021 roku 7:6(2), 6:3 i zameldowała się w półfinale WTA 500 w Stuttgarcie. W sobotnim starciu o finał czeka nas kolejny hit z udziałem raszynianki. Rywalką naszej tenisistki będzie Jelena Rybakina. Pojedynek rozpocznie się nie przed godz. 14:00.