Iga Świątek zaskoczyła ws. Sabalenki. Wyobraża ją sobie na treningach

Iga Świątek: "Łatwo przychodzi mi odcięcie się od mediów"

- To motywujące, gdy jest ktoś grający tak dobrze. Ona utrzymuje mnie w ciągłej gotowości. Podobne uczucie miałam grając dwa lata temu z Ashleigh Barty. Na treningach wyobrażam sobie, w jaki sposób Aryna gra slajs i staram się tak go wykonać. Cieszę się, że mamy dobrych zawodników i możemy się nawzajem motywować - przyznała.

Opowiedziała także o sezonie 2023 ze swojej perspektywy. - Jest długi, więc nie oczekuję, że zawsze będę na tej właściwej ścieżce. Jestem świadoma, że żyjemy w stresie i będą się zdarzały problemy w grze. Na początku roku było trochę trudniej niż zwykle. Udało mi się nad tym popracować i przez to przejść. Kiedy przyjechałam na Bliski Wschód do Dubaju, znalazłam trochę swojego rytmu, udało mi się go utrzymać. Mam nadzieję, że będzie to trwało wystarczająco długo. Staram się to podtrzymywać krok po kroku - zakończyła.