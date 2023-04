Iga Świątek zaskoczyła ws. flagi Ukrainy. Polka tłumaczy zamieszanie. Jednoznaczna deklaracja

Polska tenisistka zorganizowała chociażby charytatywny mecz pokazowy w Krakowie, a cały dochód z wydarzenia został przekazany na rzecz dzieci i nastolatków dotkniętych piekłem wojny . Liderka światowego rankingu cały czas solidaryzowała się także z narodem ukraińskim, grając z flagą Ukrainy przypiętą do czapki.

Turniej WTA w Stuttgarcie. Iga Świątek zagrała bez flagi Ukrainy. Tłumaczy dlaczego

Tego elementu zabrakło jednak w ubiorze Igi Świątek podczas czwartkowego meczu drugiej rundy turnieju WTA w Stuttgarcie. To wywołało drobne zamieszanie, a wiele osób zastanawiało się, co doprowadziło do takiej sytuacji. Sprawę rozjaśnił znany dziennikarz Artur Rolak, cytując odpowiedź Igi Świątek. "Po prostu dziś zapomniałam. Zapewniam, że pod tym względem nic się nie zmieniło" - stwierdziła liderka rankingu WTA.