Iga Świątek zaskoczyła swojego ojca. "Here you go, tatuś"

Krótki filmik z tym, jak Świątek podrzuca rakiety ojcu, opublikował oficjalny profil WTA na Twitterze, okraszając go zabawnym komentarzem "here you go, tatuś". Jak widać, specjaliści od mediów społecznościowych bardzo szybko uczą się polskiego języka.

Tomasz Świątek jest niezwykle ważną postacią dla Igi. Liderka rankingu WTA zawsze podkreśla, jak wiele mu zawdzięcza. Ojciec wspiera ją cały czas i ma bardzo dużo do powiedzenia w kwestii rozwoju jej kariery. I sądząc po wynikach, jego wpływ jest bardzo pozytywny.

Reklama

Czytaj także: Iga Świątek z ważnym przesłaniem