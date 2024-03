Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju WTA 1000 w kalifornijskim Indian Wells. Reprezentantka Polski przystąpiła do rozgrywek w drugiej rundzie i z powodzeniem eliminowała rywalki w imprezie. W niedzielę (17.03) stanęła przed szansą 19. turniejowego zwycięstwa w karierze. Rywalką podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego w finale była Greczynka Maria Sakkari. Raszynianka w nieco ponad godzinę i bez straty seta pokonała czołową zawodniczkę kobiecego touru. 22-latka wygrała mecz 6:4, 6:0 i po ostatniej piłce mogła cieszyć się z kolejnego trofeum. Podczas oficjalnego przemówienia po zwycięstwie nasza gwiazda pokazała klasę i w pięknych słowach zwróciła się do przeciwniczki.

''To niesamowite, móc znów tutaj stać. Na początku jednak - gratulacje Maria . Wiem, że jesteś tą zawodniczką, która zawsze walczy, przechodząc przez wzloty i upadki. Dla mnie jednak ważniejsze jest to, jaka jesteś poza kortem. A jesteś jedną z najmilszych tenisistek w szatni. Jesteś świetną osobą. Gratuluję też twojemu zespołowi. Mam nadzieję, że razem sięgniecie po wielkie rzeczy'' - mówiła liderka światowego rankingu WTA.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek "bardzo dumna z występu" po oszałamiającym zwycięstwie w Indian Wells. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Udany turniej dla Igi Świątek. Teraz czeka ją krótki odpoczynek

"Pod koniec meczu rzeczywiście czułam, jakby kort był większy po drugiej stronie, bo byłam na tyle skoncentrowana i na tyle dobrze wiedziałam, co powinnam zrobić, że wszystko szło idealnie. W drugim secie po prostu grałam tak, jak na początku pierwszego, ale nie było tego momentu, gdzie wpuściłam Marię w grę. Cały czas koncentrowałam się na odpowiednich rzeczach i w ostatnim gemie nie przeszło mi przez myśl, że mecz może się skończyć, bo raczej starałam się przekierowywać myśli na to, co powinnam zrobić" - oznajmiła Polka w rozmowie z Canal +.