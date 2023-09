Zaskoczenie przed meczem Igi Świątek na turnieju WTA w Tokio. Sama nie dowierzała

"Myślę, że w tym sezonie trudniejsze było już to, co się działo na korcie. Czułam, że moje przeciwniczki rozszyfrowały moją grę, wiedzą, czego się spodziewać i co w pewnych momentach zagram, bo wiedzą, co jest moim ulubionym rozwiązaniem w danych sytuacjach. To wszystko się zmieniło przez to, że tak zdominowałam poprzedni rok. Byłam numerem 1 przez 75 tygodni i one cały czas analizowały bardzo mocno mój tenis. Bardzo też nastawiały się na to, żeby zagrać jak najlepiej przeciwko mnie" - podsumowała.