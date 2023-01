Dla 21-latki to pierwsze zwycięstwo w Plebiscycie. W pokonanym polu pozostawiła Roberta Lewandowskiego oraz Bartosza Zmarzlika. Trudno się jednak dziwić - poprzedni rok był dla Świątek absolutnie fenomenalny. Została pierwszą, polską liderką rankingu WTA (utrzymując prowadzenie nieprzerwanie do tej pory), zgarnęła też dwa, wielkoszlemowe tytuły (Rolanda Garrosa i US Open), a jakby tego było mało, zaliczyła serię 37 zwycięstw.