Iga Świątek zarobiła wielkie pieniądze w Indian Wells, ale to nie musi być koniec

Iga Świątek świetnie prezentuje się w Indian Wells. Awansowała już do 4. rundy, co wiąże się z dużą gratyfikacją finansową. A to nie koniec. Polka może zarobić ogromne pieniądze.

