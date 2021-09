Nasza reprezentantka, aktualnie zajmująca najwyższe w karierze, czwarte miejsce w rankingu WTA w obecnym sezonie wygrała turnieje w Adelajdzie i Rzymie. Dotarła też co najmniej do czwartej rundy każdego z Wielkich Szlemów. Jej ostatnim występem była impreza w Ostrawie, gdzie zakończyła zmagania na półfinale.

Iga Świątek zarobiła w 2021 roku już prawie 6 milionów złotych

20-latka dotąd zarobiła w tym sezonie 1 595 401 dolarów. Kwota ta to w zdecydowanej większości nagrody za turnieje singlowe (1 470 769). W przeliczeniu daje to prawie 6 milionów złotych.



W rankingu, opublikowanym na stronie WTA daje to jednak "dopiero" jedenastą pozycję. Wyżej od Świątek jest m.in. Maria Sakkari, która pokonała ją w półfinale imprezy w Ostrawie. Liderką jest z kolei Ashleigh Barty (3 945 182 dolary).



Na 55. miejscu znajduje się Magda Linette, która dotąd zainkasowała 579 010 dolarów (ok. 2,3 mln zł). 193. miejsce zajmuje Magdalena Fręch (140 799 dolarów / 561 000 zł). Pozostałe Polki sklasyfikowane są poza czołową dwusetką.



TC

