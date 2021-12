"Współpraca ubezpieczyciela z tenisistką przerosła jego oczekiwania. W pierwszym roku trzyletniej umowy przyniosła dla PZU ponad 40 mln zł ekwiwalentu reklamowego" - możemy przeczytać w "Pulsie Biznesu".

W dzienniku możemy przeczytać, że w przypadku Igi Świątek wartość ekwiwalentu reklamowego dla firmy ubezpieczeniowej wyniosła dokładnie 42 miliony złotych! To ogromne pieniądze, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że to sport indywidualny, a na sukces pracuje tylko jedna osoba.



"To wskaźnik efektywności kontraktu oznaczający koszt reklamy, który marka musiałaby ponieść, by zaistnieć w mediach w takim stopniu, jaki zapewnił jej sponsoring" - wyjaśnia "Puls Biznesu".



A już niebawem kolejne emocje związane z występami Polki na korcie. Iga Świątek będzie miała intensywny początek roku. Po próbie obrony tytułu w Adelajdzie, polska tenisistka wystąpi w turnieju WTA w Sydney. To będzie bezpośrednie przygotowanie do wielkoszlemowego Australian Open.