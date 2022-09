Iga Świątek zapytana o Ukrainę. Piękne słowa Polki

21-latka teraz może świętować ten wielki sukces. Jako gwiazda tenisa jest zapraszana do różnych programów telewizyjnych. Nie inaczej było w tym razem, gdy przed studiem telewizji NBC, w centrum Nowego Jorku, zaprezentowała puchar za wygranie US Open. Jeden z prowadzących zapytał się ją o zaangażowanie w sprawie wojny w Ukrainie.

"Jestem Polką, a w naszym kraju po prostu pomagamy. Chociaż spędzam dużo więcej czasu na tourze, niż w domu, to wiem, że musimy zostać zjednoczeni i chciałam przypomnieć ludziom, że jest wojna. To ważne dla mnie, aby pomagać Ukraińcom, bo wojna odbywa się tuż obok mojego kraju. Mam 21 lat i cały czas żyłam w miejscu, gdzie nie sądziłam, że może dosięgnąć mnie wojna. Dlatego na początku podchodziłam do niej bardzo emocjonalnie, a potem zdałam sobie sprawę, że mogę wykorzystać swoją pozycję, aby mieć pozytywny wpływ" - stwierdziła nasza zawodniczka.

Tenis. Iga Świątek z trzecim triumfem wielkoszlemowym

Świątek w Nowym Jorku odniosła już trzeci wielkoszlemowy triumf. Wcześniej dwa razy wygrywała Rolanda Garrosa (2020 i 2022). Równocześnie jej zwycięstwo w US Open było dla niej siódmym wygranym turniejem w tym sezonie. Polka jest oczywiście bezapelacyjnym numerem jeden w rankingu WTA, której to pozycji nie straci na pewno do przyszłego roku.

Teraz 21-latka będzie mieć chwilę przerwy, a następny turniej rozegra blisko Polski, w Ostrawie. Początek imprezy 3 października.