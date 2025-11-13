Iga Świątek zapytana o koniec kariery. Stanowcza deklaracja Polki. To ma jej pomóc

Świątek w tym roku skończyła 24 lata, ale jest już bardzo doświadczoną tenisistką mimo tak młodego wieku. Polka ma już na swoim koncie sześć tytułów zdobytych w wielkoszlemowych turniejach i wciąż ma apetyt na więcej.

Iga Świątek odpowiedziała na pytanie o zakończenie kariery

W rozmowie dla portalu xyz.pl Świątek została zapytana o swój słynny cytat związany z tym, że czuje się już tak, jakby miała 40 lat. Wtedy pojawiła się też wątpliwość, czy zmęczenie zawodniczki doprowadzi do jej przedwczesnej emerytury sportowej.

"Czy myślę o końcu kariery? W żadnym razie. To był ironiczny komentarz. Dotyczył tego, że choć mam dopiero 24 lata, to już zagrałam tyle turniejów w tych samych miejscach, że zaczynają mi się mieszać. Gdy przyjeżdżam po raz kolejny np. do Dohy, to czasami nie mogę skojarzyć, czy z daną rywalką grałam tu w ćwierćfinale w 2022 r., czy może później lub wcześniej" - wyjaśniła.

Iga Świątek podjęła już decyzję ws. końca kariery. Wciąż chce grać

Świątek w ostatnim czasie bardzo głośno mówi o przepełnionym kalendarzu WTA i o wiele mocniej rozważa większą selekcję wybieranych przez siebie turniejów. Jak sama stwierdziła, właśnie to ma jej pomóc grać o wiele dłużej na wysokim poziomie.

"Właśnie to ma mi między innymi pomóc w przedłużeniu kariery. Bo wyobrażam sobie grę na wysokim poziomie po 30. roku życia. Myślę, że dużo dadzą mi decyzje, które podjęłam w przeszłości - takie jak zatrudnienie fizjoterapeuty na stałe, tak, by jeździł ze mną na każdy turniej i przygotowywał kompleksowy plan na cały rok" - przekazała.

