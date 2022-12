Numerem jeden w rankingu WTA została więc Świątek, która od tego czasu nie oddała prowadzenia, notując świetny 2022 rok. Podczas niego zanotowała serię 37 kolejnych wygranych meczów , najlepszą wśród kobiet w XXI wieku, triumfowała w ośmiu turniejach, w tym dwóch wielkoszlemowych (Roland Garros i US Open) oraz została wybrana najlepszą zawodniczką roku zarówno przez WTA jak i ITF .

"Mam nadzieję, że może w tym tygodniu będziemy mogły się spotkać i powiem jej to wprost, ale naprawdę zainspirowała mnie do cięższej pracy, a jej inny styl gry uświadomił mi, że zawsze jest miejsce na ulepszenia" - stwierdziła Świątek w Brisbane, gdzie przygotowuje się do historycznego, bo pierwszego występu w United Cup.