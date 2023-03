Indian Wells. Iga Świątek zaliczyła wpadkę

Kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek swój udział w Indian Wells rozpocznie w sobotę 11 marca, kiedy to zmierzy się ze zwyciężczynią z pary Claire Liu - Anna Karolina Schmiedlova. Wiele wskazuje na to, że Polka przystąpi do sobotniego starcia w optymalnej dyspozycji, co potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem". 21-latka, która w ostatnim czasie zmagała się z przeziębieniem, przyznała, że obecnie czuje się dobrze.