Iga Świątek po turnieju w Indian Wells, w którym dotarła do półfinału, gdzie uległa Jelenie Rybakinie, wycofała się z rywalizacji. Zmagająca się z kontuzją żebra Polka nie wzięła udziału w zmaganiach w Miami oraz odpuściła udział w meczu z Kazaszkami w ramach Billie Jean King Cup. Do rywalizacji wróciła po kilku tygodniach, zgłaszając się do turnieju w Stuttgarcie.