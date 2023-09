Iga Świątek od kilku sezonów nie schodzi z ust ekspertów. Nasza gwiazda w 2022 roku dostąpiła wyjątkowego wyróżnienia, bowiem awansowała na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Na sportowym szczycie była przez 75 tygodni, co dało jej 10. miejsce w zestawieniu wszech czasów! Podczas US Open jej królowanie dobiegło końca . Podopieczną Tomasza Wiktorowskiego wyprzedziła Aryna Sabalenka po tym, jak 22-latka odpadła z turnieju po porażce z niewygodną przeciwniczką - Jeleną Ostapenko . Raszynianka nie kryła rozczarowania, była zdezorientowana wynikiem . Dopiero po kilku dniach zdecydowała się zabrać głos w mediach społecznościowych. Tam podzieliła się z fanami refleksją na temat sytuacji w tabeli.

"Przez ostatnie 1,5 roku miałam szansę obserwować i doświadczać na własnej skórze, jak dużo mówi się i pisze o 'bronieniu', 'obronie': tytułów, pozycji w rankingu, punktów. Sama łapałam się na tym, że czasami zaczynam w ten sposób myśleć. Już nie muszę 'bronić' - i to dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Sport to cykl zmian, jak w życiu, w którym można raz wygrać albo przegrać - i tyle, to proste. Zaczyna się sezon lub kolejny turniej, a wtedy zaczyna się też czas na... zdobywanie, nie obronę czegokolwiek. Czysta karta" - oznajmiła tenisistka.