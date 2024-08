Iga Świątek załamana po porażce. Fibak nie ma wątpliwości przed walką o brąz

- Według mnie Chinka zasłużyła na to zwycięstwo. My nie oglądamy takich meczów obiektywnie, bo jesteśmy za Igą, ale gdy po spotkaniu spojrzałem na statystyki, to zdecydowanie lepsza była przeciwniczka

Wojciech Fibak wskazał na przewagi Qinwen Zheng w meczu z Igą Świątek

- Mi się wydawało do ostatniej piłki, do ostatniego punktu, że Iga powróci do meczu i go wygra. Tak jak to było z Naomi Osaką podczas tegorocznego Rolanda Garrosa, który odbył się dwa miesiące temu na tym samym korcie (wtedy Świątek przegrywała 2:5 w decydującym secie - przyp. red.) - dodał.