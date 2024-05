Iga Świątek zalała się łzami. Polka ujawnia. Takie wyznanie tuż po meczu

Tenis. Iga Świątek skomentowała pożegnania Rafaela Nadala. "Płakałam"

I dodała: - On za to wyglądał na szczęśliwego. To najważniejsza rzecz. Jego podejście jest bardzo mądre. To świetny przykład sportowca, który jest usatysfakcjonowany tym, co osiągnął. Czuje się okej z rozpoczynaniem kolejnego rozdziału w swoim życiu. Tak to wygląda. Myślę, że będzie mógł uchodzić za dobry wzór pod względem tego, jak podchodzić do tego typu rzeczy. To normalne. Wszyscy wywołują wokół tego spore poruszenie. Ale to jego życie i on robi to w sposób, jaki chce. Na swoich warunkach.