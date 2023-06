Iga Świątek zagrożona. Sabalenka w ostrym natarciu. Oto kluczowy warunek

Aryna Sabalenka szykuje się do kolejnego ataku na fotel liderki rankingu WTA. Iga Świątek podczas Rolanda Garrosa obroniła swoją pozycję, lecz podczas Wimbledonu znów będzie zagrożona przez Białorusinkę. Eksperci wyliczyli już, co musi zrobić polska tenisistka, by zapewnić sobie dalsze panowanie w kobiecym tenisie oraz jakie są warunki dla Aryny Sabalenki, by zdetronizować 22-latkę z Raszyna. Sytuacja jest dość prosta, choć zrealizowanie planu może być niezwykle trudne dla wielkiej rywalki Igi Świątek.