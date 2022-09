Iga Świątek "zagrała poniżej pasa"? Krytyczne uwagi od legendy tenisa!

Iga Świątek jest jak dotychczas bezbłędna podczas US Open 2022 - przynajmniej jeśli mowa tu o liczbie wygranych w kolejnych meczach setów, bo jak na razie Polka ma ich komplet. Liderka rankingu WTA 2:0 pokonywała kolejno Jasmine Paolini, Sloane Stephens i Lauren Davis. Trzeba jednak przyznać, że ostatnia z wymienionych zawodniczek napsuła naszej reprezentantce najwięcej krwi.

Pochodzącą z Ohio Davis zwyciężczyni tegorocznego Rolanda Garrosa pokonała w stosunku 6:3, 6:4, natomiast w trakcie drugiej części starcia był moment, w którym to Amerykanka górowała w gemach. Gdy na tablicy wyników było 2:0 dla niej, doszło do bardzo dziwnego i trochę kontrowersyjnego zdarzenia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Iga Świątek - Lauren Davis 6:3, 6:4 - SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

US Open 2022. Iga Świątek i... "pajacyk". Kontrowersyjne zachowanie Polki

Podczas jednej z akcji Świątek zagrała piłkę nieco lżej, by ta spadła niedaleko siatki - jej oponentka zorientowała się jednak w planach Polki i zdołała na czas zareagować. Gdy próbowała wykonać odbicie... nasza sportsmenka nagle wykonała "pajacyka".

Dlaczego tak zrobiła? Był to sposób na zdekoncentrowanie rywalki i zbicie jej z tropu - będący na granicy przepisów dodajmy. Sędzia mógł spokojnie ukarać Igę Świątek za takie zachowanie, ale się wstrzymał, bo Davis tak czy inaczej zapunktowała. Akcja odbiła się jednak nieco szerszym echem.

Incydent na antenie "Eurosportu" skomentowały dwie dawne gwiazdy tenisa: John McEnroe oraz Barbara Schett. 63-letni dziś Amerykanin miał pewne obiekcje co do całej sprawy, choć starał się też nie być aż nadto surowy.

John McEnroe: Iga Świątek nie musi tak postępować

"No nie wiem. Nie sądzę, że to zgodne z przepisami... To trochę poniżej pasa" - orzekł McEnroe wspominając, że podobną sytuację zaobserwował sam na korcie ostatni raz w 1986 roku podczas gry deblowej. Jak żartobliwie dodał, wówczas jego partner z kortu Peter Flaming trafił Mansura Bahramiego... prosto w czoło po tym, jak Irańczyk próbował rozproszyć przeciwników.

"Iga Świątek nie musi jednak tak robić. Wygląda na to, że jest tak dobra... Wszystkiego się jednak nauczy, ma dopiero 21 lat" - podsumował. Schett dodała tylko, że zachowanie Polki było trochę nerwowe - i faktycznie, można uznać, że urodzona w Warszawie tenisistka nawet nie myślała nad swoim czynem, tylko zareagowała trochę odruchowo. Co nie zmienia faktu, że Davis mogła mieć do niej pewne pretensje...

US Open 2022. Kolejny mecz Igi Świątek już w poniedziałek

Najlepsza rakieta świata czeka tymczasem na swój kolejny pojedynek w Nowym Jorku - jej rywalką będzie Niemka Jule Niemeier, a potyczka odbędzie się w poniedziałek 5 września. Celem Igi jest oczywiście wielki finał - ten w przypadku kobiet odbędzie się 10 września.

Zobacz także: Nowy fan Igi Świątek? Słynny brytyjski muzyk