Wydaje się, że rewolucja jest mało prawdopodobna, ale co jakiś czas wraca kwestia tego rodzaju, czy w turniejach Wielkiego Szlema t enisistki powinny zostać zrównane z mężczyznami . Krótko mówiąc, chodzi o to, by rozważyć wydłużenie ich meczów również do trzech wygranych setów.

Skonfrontowana z koncepcją dużo bardziej morderczego grania Sabalenka powiedziała tak: - Myślę, że prawdopodobnie fizycznie jestem jedną z najsilniejszych kobiet, więc może by mi to pomogło. Ale sądzę, że nie jestem gotowa, żeby grać pięć setów. Myślę, że to za dużo dla kobiecego ciała, nie jesteśmy gotowe na taką ilość tenisa. To zwiększyłoby liczbę kontuzji, więc nie jest to coś, co bym rozważyła. Pozostawię to do rozwiązania facetom - odparła.