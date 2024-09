Iga Świątek zagrała, ale co zrobiła Rosjanka. Wymowna reakcja, jest nagranie

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open, w którym w środę zagra z Jessiką Pegulą. Polka w ostatnim meczu pokonała Ludmiłę Samsonową 6:4, 6:1 , ale nie oznacza to, że był to "spacerek" - nasza reprezentantka początkowo miała problemy z Rosjanką. Gra toczyła się gem za gem, obie tenisistki utrzymywały swoje podanie, aż w końcu liderka rankingu WTA przełamała Rosjankę. I przypieczętowała zwycięstwo w pierwszej partii.

Reklama