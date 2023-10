Iga Świątek zagra z nią w ćwierćfinale. Rywalka wraca do formy. "Lepiej późno niż wcale"

22-letnia raszynianka w drodze do ćwierćfinału pokonała kolejno: Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo 6:4, 6:3 , reprezentującą Francję Warwarę Graczową 6:4, 6:1 , a w końcu inną Polkę Magdalenę Linette 6:1, 6:1 .

To był pierwszy pojedynek pomiędzy tenisistkami z naszego kraju. Jeśli ktoś liczył na wyrównany pojedynek, to musiał się mocno rozczarować. Świątek, rozstawiona z "dwójką", dominowała na korcie od początku do końca, a mecz trwał zaledwie godzinę i pięć minut.